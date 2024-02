Alfredo Pedullà, su Sportitalia.com commenta l'ultima partita di Dusan Vlahovic e soprattutto le parole di Massimiliano Allegri: "C’è un concetto che sfugge e in automatico la domanda nasce spontanea: è possibile, come ha sostenuto Allegri dopo la sconfitta in casa dell’Inter, che Vlahovic non sia pronto per partite del genere? Allegri ha parlato di disabitudine da parte di Dusan a gestire psicologicamente sfide così importanti. Della serie: basta un errore, come lo stop sbagliato a pochi passi da Sommer, per smontarsi e innervosirsi. Dal nostro punto di vista una boutade clamorosa e un rispetto che non c’è."Il giornalista ha poi aggiunto: "Stiamo parlando di un ragazzo del 2000, non di un bambino, che la Juve ha portato a Torino per la non modica cifra di 75 milioni più accessori vari. Stiamo parlando, soprattutto, di un’operazione invocata da Allegri qualche anno fa e allora ecco un altro quesito: se Max non fosse stato convinto, non sarebbe stato meglio azionare la retromarcia e fermare un’operazione che si è concretizzata con un enorme sacrificio economico?"