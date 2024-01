Il futuro di Massimilianoè incerto. Il tecnico toscano ha un contratto che lo lega alla Vecchia Signora fino al 2025, con la collaborazione di Cristiano Giuntoli ha scacciato le nubi delle ultime stagioni a suon di risultati e prestazioni ma non è detto resti a Torino al termine della stagione. Stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà al momento la Juve sarebbe in pole perallenatore in scadenza di contratto con il Bologna (al momento nessun tentativo di rinnovo). Tecnico apprezzato anche da Milan e Roma.