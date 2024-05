La storia tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli potrebbe chiudersi in questa sessione di mercato. Il capitano azzurro, campione d'Italia con la casacca partenopea nella scorsa stagione, potrebbe lasciare il club di Aurelio de Laurentiis, la sensazione è che ci sia una frattura tra le parti, con un rapporto irrecuperabile. Tramite il suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha confermato l'interesse della Juventus per l'ex Empoli. I bianconeri sarebbero in vantaggio anche sull'Inter, che però deve prima risolvere la questione con il nerazzurro Denzel Dumfries.