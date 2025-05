Pedullà - La Juventus pensa ancora a Donnarumma: c'è già l'offerta, in corsa anche Inter, Bayern e City

Getty Images

Il prossimo 31 maggio, a Monaco di Baviera, Gianluigi Donnarumma disputerà la sua prima finale di Champions League a difesa della porta del PSG, avversario dell'Inter nell'atto finale dell'Allianz Arena. Fino a quella data non ci sarà spazio per nessun altro pensiero per 'Gigio', il quale però sarà presto chiamato a discutere il rinnovo di contratto con il club parigino che scade tra un anno esatto, ovvero il 30 giugno 2026.Ad un anno dalla naturale scadenza, però, si registra una piena fase di stallo, con il futuro del classe 1999 che sembra decisamente in bilico. La sensazione è che questa, qualunque sia l'esito della finalissima di Champions League, potrebbe essere l'ultima stagione di Donnarumma a protezione della porta parigina.

Donnarumma, c'è anche la Juve

Al termine del match, l'ex portiere del Milan ha parlato ai microfoni di Prime Video glissando sul rinnovo: "Ho ancora un anno di contratto, c'è tempo per parlare di rinnovo e la scelta è della società, se vogliono che io rimanga io rimango, c'è solo da firmare. Sanno quello che voglio". Le pretendenti, però, non mancano e la bagarre per arrivare al portiere napoletano rischia di infiammarsi a stretto giro di posta.Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà ci sarebbe anche la Juventus nella corsa per arrivare al portiere del PSG Gigio Donnarumma. L'offerta di rinnovo del PSG al momento è considerata bassa e serve un rilancio.A sorpresa, però, riecco la Juventus, che aveva già cercato Donnarumma prima di affondare il colpo su Di Gregorio. I bianconeri, forti dei rapporti molto buoni che intercorrono con il PSG, starebbero pensando di riprovarci già nella prossima sessione estiva. Per il classe 1999 sarebbe pronto un contratto da 7 milioni di euro. Sullo sfondo, resistono anche le candidature di Manchester City - che però deve cedere Ederson - e Bayern Monaco.