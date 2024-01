"Jordan Henderson alla Juve: siamo vicini alla svolta! Non è una trattativa chiusa, ma in stato avanzato. E non ci sono al momento salite, dubbi o perplessità. La Juve ha accettato le condizioni di un prestito di 18 mesi con una clausola che prevede la possibilità di uscire già a giugno". E' quanto scrive Alfredo Pedullà, che racconta il possibile colpo bianconero e aggiunge: "E pagherebbe zero per il cartellino almeno in questa stagione e soltanto 1,5 milioni netti di ingaggio rispetto al mostruoso stipendio dell’ex centrocampista-bandiera del Liverpool che ha deciso di lasciare Al-Effitaq. E che ha soprattutto deciso di sposare la Juve". Il nome di Jordan Henderson, quindi, si scalda in queste ore in casa Juve.