Pedullà - Clamoroso Danso: non ha superato le visite mediche con la Juventus

AFP via Getty Images

Danso non ha passato le visite con la Juve

La Juventus sembra ormai aver messo le mani su Kevin Danso, ma alla fine la trattativa è sfumata a causa del mancato accordo tra i bianconeri e il Lens, club proprietario del cartellino. Il difensore belga, alla fine, vestirà la maglia del Tottenham, con cui oggi si sottoporrà alle visite mediche. E a proposito di visite mediche, emerge un retroscena clamoroso riguardo al suo mancato passaggio alla Juventus.Secondo quanto riferito da Sportitalia, Danso si sarebbe sottoposto in grande segreto all'iter visite mediche con la Juventus, in una località rimasta segreta, e il responso sarebbe stato negativo. In altre parole, dopo il mancato superamente delle visite mediche con la Roma di qualche mese fa, il copione si sarebbe ripetuto anche quando Danso si è sottoposto ai test medici con la Juve.