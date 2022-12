Le parole dia Il Messaggero:"Sergej è qui da otto anni e mi auguro che rimanga ancora a lungo. Ci ho parlato, ma non so che deciderà, quale sia la sua ambizione. Queste decisioni ognuno le sente e le prende guardandosi dentro. Qui non è uno dei tanti, i tifosi lo considerano un idolo. A me piacerebbe che continuasse a vestire la maglia della Lazio, per aiutare la squadra a crescere di anno in anno, ma non so cosa sceglierà lui quando sarà il momento decisivo. Sergio ama la Lazio, senza dubbio. Lo ha dimostrato sempre e in ogni stagione ha fatto benissimo. Non a caso, è uno dei migliori in Serie A".