Secondo quanto riporta Sky Sport, l'attaccante del Chelsea Pedro è stato offerto alla Roma. Il giocatore spagnolo è a parametro e il prossimo 30 giugno si svincolerà: per questo, oltre ai giallorossi, anche Juventus e Inter sono state contattate per fare un sondaggio. Per i bianconeri rappresenta al momento una soluzione alternativa e conveniente, ma non una prima scelta: per questo, il giocatore stesso si sta guardando intorno. A Torino, ovviamente, ritroverebbe anche Maurizio Sarri, allenatore con cui ha lavorato nella stagione in blues del tecnico toscano.