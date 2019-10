Pedro Neto, talento del Wolverhampton, ha tolto a Cristiano Ronaldo il record di più giovane marcatore nella storia del calcio di Portogallo, segnando a 17 anni e 67 giorni, 185 giorni prima rispetto a CR7. Due anni dopo, questo il suo ricordo riportato dal Sun in Inghilterra: "Ho segnato il mio primo gol per Braga al mio debutto da professionista contro il Nacional, nove minuti dopo essere entrato come sostituto. Non mi sono reso conto di essere il più giovane marcatore nella storia del Braga e portoghese, superando Cristiano Ronaldo! E' stata una sensazione fantastica togliere un record a un giocatore così famoso".