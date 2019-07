Pedro Martelo, attaccante del Deportivo La Coruna i forza alla seconda squadra del Braga, ha parlato a Calciomercato.com della sua esperienza da giovane promessa del calcio portoghese. Classe 1999, Pedro Martelo si ​è fatto conoscere anche in Italia, segnando nella finale dell'Europeo U19 dello scorso anno proprio contro gli azzurri. Così, con il Portogallo nel cuore, ha parlato anche dei suoi sogni: immancabilmente, grazie anche a Cancelo e CR7, il club in cui vorrebbe un giorno giocare ​è proprio la Juventus.



JUVE, RONALDO E KEAN - "Il giovane italiano che mi ha colpito di più? ​Sicuramente Kean. Impressionante, anche perché è entrato a metà tempo e in due minuti ha segnato due goal che hanno quasi spezzato il nostro sogno. Dove mi piacerebbe giocare? In questo momento non posso che dire la Juventus di Cristiano Ronaldo e Cancelo. ​Penso che la Serie A sia un grande campionato, in cui c'è molta competitività".