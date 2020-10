Ecco le dichiarazioni di Pedro, match winner per la Roma contro l'Udinese alla Dacia Arena: "Sono contento per il gol, la squadra e i tre punti. Abbiamo fatto una buona partita, una soddisfazione soprattutto per la squadra. Il cuore come esultanza? Per la mia fidanzata, la famiglia e i figli. Poi il cuore alzato verso il cielo per una persona scomparsa di recente. È stata una partita difficile perché l'Udinese è stata molto compatta, ma siamo contenti di aver trovato i tre punti. Adesso testa alla prossima partita, perché la Roma gioca sempre per vincere. Sono contento di essere qui, con questi giocatori. Abbiamo l'obiettivo di vincere sempre, pensiamo partita dopo partita per raggiungere lo scudetto o la qualificazione alla Champions".