Il mercato dei parametri zero. Un ambito in cui la Juventus si sa storicamente destreggiare, basti pensare ai colpi Pirlo e Pogba o ai più recenti Ramsey e Rabiot. E i prossimi? Fabio Paratici sta virtualmente ‘volando’ più volte a Londra, sponda Chelsea. I contatti tra le dirigenze sono continui, gli obiettivi condivisi sono tanti (Pjanic, Alex Sandro, Jorginho, Emerson Palmieri), tra questi c’è anche Pedro. L’ex Barcellona è in scadenza di contratto, non rinnoverà e sta valutando diverse opzioni, tra cui l’Italia. Stando a quanto riporta Repubblica, la squadra più quotata in questo momento è la Roma, che avrebbe in pugno Pedro.