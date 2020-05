La Juve pensa a Pedro come possibile rinforzo per la prossima stagione. L'esterno spagnolo del Chelsea è disponibile a costo zero e conosce molto bene Maurizio Sarri che l'ha allenato ai tempi dei Blues. Il dubbio di Paratici però riguarda la carta d'identità dell'ex stella del Barcellona che compirà 33 anni a luglio. Non un problema da poco per la Juve che deve svecchiare la sua rosa.