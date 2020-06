Secondo quanto riportato in Inghilterra, dal tabloid Daily Mail, Pedro non sarebbe in procinto di arrivare alla Juventus. Il giocatore spagnolo, in scadenza di contratto e acquistabile di fatto a parametro zero, era stato sondato dai bianconeri in quanto molto gradito da Maurizio Sarri. "L’esterno ex Barcellona ha detto sì ai giallorossi della Roma che si sono mossi per primi anticipando la concorrenza", scrive tuttavia il tabloid. Pedro ha scelto la Roma e ha rifiutato la proposta di rinnovo del Chelsea. Sul piatto, anche le proposte di Juve e Inter. Messe da parte, come raccontano in Inghilterra, per ripartire dalla Roma.