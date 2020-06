Come spiega La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo Pedro si libererà a costo zero dal Chelsea e ha già in mente il club dove potrà andare a giocare. Nonostante i corteggiamenti dalla Spagna e l'idea di Sarri di riprenderlo a costo zero per la Juve, la Roma è la grande favorita perché Fonseca ha promesso a Pedro un posto da titolare.