"Non ti aspetteresti mai di vivere una cosa del genere, ma ora devi accettarlo e fare tutto il possibile per superarlo e tornare ancora più forte. Grazie a tutti per la vostra energia, affetto e incoraggiamento". Scrive così sul suo profilo Instagram, il giovane difensore dellaprotagonista suo malgrado dello stesso triste destino del connazionale Gleison Bremer, con la rottura del legamento crociato e il successivo intervento chirurgico. Il brasiliano ha condiviso una foto proprio dal letto di ospedale, che a breve lascerà per iniziare il lungo percorso di recupero.