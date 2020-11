Adesso trascina la Roma con il suo carisma e la sua enorme esperienza, ma Pedro era stato offerto alla Juventus nella scorsa sessione di mercato. Come racconta Calciomercato.com, la formula contrattuale proposta alla dirigenza bianconera era la stessa proposta ai capitolini, ma la Juve ha declinato l’offerta per un motivo progettuale. Nonostante si fosse trattato di un colpo a parametro zero, i bianconeri hanno l’intenzione di ringiovanire la rosa e puntare sui giovani talenti come Chiesa e Kulusevski. Motivo per cui Pedro non è mai rientrato realmente nelle mire della Juve.