Dopo una favolosa carriera in cui ha vinto tutto tra Barcellona, Chelsea e Spagna, Pedro è sbarcato in Italia, sponda Roma. Come riporta Calciomercato.com, prima di andare nella Capitale a parametro zero, l’attaccante spagnolo era stato offerte anche alla Juventus alle stesse condizioni. Perché i bianconeri hanno declinato la proposta? Perché la filosofia adottata sul mercato è stata diversa, ovvero puntare su profili futuribili come Kulusevski, Chiesa e Morata. Ringiovanire la rosa, ecco perché Pedro alla Juve è stata una soluzione che non ha mai scaldato l’ambiente.