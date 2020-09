Il nuovo acquisto della Roma Pedro parla in conferenza stampa prima della sfida contro la Juventus: "Ogni volta che si affronta la Juventus che viene da una lunga striscia di campionati vinti si sente la responsabilità, anche a livello personale. Noi dovremo scendere in campo per vincere tutte le partite, non soltanto contro la Juventus, ma contro tutte in Serie A, in Europa League, andando avanti nelle competizioni, avere questa mentalità vincente, giocandosela alla parti anche contro le squadre più forti. Sappiamo che la Juve è un avversario forte, ma questo ci dà anche gli stimoli. Adesso si tratta di mettere in campo questo domenica".



DZEKO - "Sappiamo che è il nostro capitano, un giocatori di altissimo livello, che ha segnato tantissimi gol. Noi calciatori siamo contenti che sia rimasto qui, io in particolare, perché con lui e altri compagni possiamo competere in maniera migliore. L'ho visto concentrato in allenamento e motivato, pronto per aiutare la squadra. Spero domenica possa giocare".

MOTIVAZIONE - "Le motivazioni sono sempre le stesse, avere la voglia di vincere. Sappiamo che sarà complicato, ma stiamo lavorando per tornare in Champions League. Dal mio avviso abbiamo una rosa in grado di arrivare tra le prime quattro, anche se è ancora presto per fare queste valutazioni, potremmo farle meglio nel corso della stagione, partita dopo partita".



JUVE - "Dovremo fare pochi errori e una grande partita per poter vincere. Sappiamo che sono un avversario molto complicato. Dovremmo essere compatti, sia in difesa che in attacco per vincere la partita, senza ascoltare voci dall'esterno che ci possono distrarre".