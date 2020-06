Il Chelsea è una vetrina che la Juventus si è fermata a scrutare, interessata e ingolosita. Tanti i giocatori nel mirino di Fabio Paratici, Jorginho, Emerson Palmieri su tutti, ma anche ghiotte occasioni a parametro zero come Willian e Pedro. Sull’esterno ex Barcellona, però, la Roma sarebbe qualche passo avanti. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, un paio di mesi fa il club giallorosso avrebbe presentato al giocatore un’offerta: contratto biennale con opzione per il terzo anno, a tre milioni di euro più bonus. Mosse concrete per portare lo spagnolo dei Blues a Roma. Per il controsorpasso, la Juve dovrà fare sul serio.