Pedro a Gazzetta: 'La Juventus è un avversario di grande di livello, sarà una gara da dentro o fuori'

Le parole di Pedro

Pedro, attaccante della Lazio, ha rilasciato un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha parlato della supersfida in programma sabato all'Olimpico contro la Juventus. Uno spareggio, di fatto, che mette in palio il quarto posto.JUVENTUS - "La Juventus è un avversario difficile, ha avuto parecchie difficoltà, ma resta un avversario di grande livello. Tudor le ha dato maggiore compattezza. E' un ottimo allenatore, noi lo abbiamo avuto nella parte finale della scorsa stagione, abbiamo imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo. E' uno che dà tanto e pretende tanto".

LA PARTITA - "Dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità, essere sempre concentrati e non commettere errori. Perché contro questi avversari se fai uno sbaglio vieni immediatamente punito. E' una gara da dentro o fuori, va interpretata così. Solo vincendo ci metteremmo in una posizione favorevole per arrivare quarti. Non sarebbe ancora fatta perché poi dovremmo cercare di vincere pure le partite successive, però faremmo un passo importante".