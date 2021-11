Sofie Pedersen analizza a JTV Juventus Women-Wolfsburg 2-2 di Champions League femminile:Non abbiamo giocato molto bene, abbiamo avuto diverse difficoltà in fase di costruzione contro una squadra davvero forte!""Siamo ancora in corsa, certo nel match di ritorno da loro settimana prossima dobbiamo vincere"."Loro pressano benissimo, per noi è stato difficile tenere palla: dobbiamo lavorare su questo".