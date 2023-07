Emanuele Pecorino ha lasciato la Juventus per trasferirsi al Sudtirol dove si è presentato ai canali ufficiali della società. Le sue parole:



ARRIVO- "Mi son trovato benissimo, la società è molto professionale e seria. Anche i compagni sono molto bravi, ti fan sentire come in una grande famiglia. Devo ringraziarli".



JUVE- "È una storia lunga. Ho fatto tutto il settore giovanile del Catania, poi ho esordito in prima squadra, ho fatto bene e la Juve si è fatta avanti. È stata un’opportunità che ho colto subito. Dopo i due anni ho cercato nuove esperienze e ora sono qui".