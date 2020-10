Dopo le Iene, la Capitale. L'ascesa dell'ex procuratore federale Giuseppe Pecoraro non s'arresta: in vista delle elezioni comunali di Roma - stando a ciò che racconta l'edizione odierna di Repubblica - tra i nomi per governare l'Urbe resiste anche quello del napoletano Pecoraro. A vedersela con lui, con ogni probabilità, ci sarà il tifosissimo della Juventus Massimo Giletti, che dovrebbe candidarsi per il centro destra, anche se Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia non sono proprio caldissimi in questo senso. Attenzione anche ai nomi di Gennaro Sangiuliano e Aurelio Regina (manager).