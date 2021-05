Giuseppe Pecoraro, ex presidente della Procura della Figc, è intervenuto a Radio Punto Nuovo per le polemiche del Benevento sul Var Mazzoleni, citando indirettamente un caso che interessò la Juventus: "Bisogna fare riforme strutturali. Non è un problema di questa o quella partita – mi dispiace per Vigorito e Benevento cui sono affezionato – dobbiamo cominciare dal fatto che Mazzoleni non poteva arbitrare due partite consecutive del Cagliari. Chi si avvicina più al calcio nei piccoli centri se succedono queste cose? È necessaria una riforma del mondo arbitrale. Per creare un rapporto di fiducia, il presidente dell’AIA va eletto dall’intero sistema, altrimenti andrebbe ridotto tutto a meri interessi personali. Un’altra riforma necessaria è quella sul controllo dei bilanci: sono sempre stato con piccole squadre, mai con le grandi squadre nonostante sappiamo che, a causa dei deficit di bilancio, vogliono fare la Super Lega".

"Quello che è successo ieri, getta ombre sul sistema? Non c’è dubbio. Certamente sul sistema di mandare lo stesso arbitro dopo essere stato contestato per aver favorito, si suppone, il Cagliari a Napoli. Trasparenza nel calcio? Con questa si toglierebbe il potere degli arbitri, così non ci sarebbe stato il problema di Orsato".