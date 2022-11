Le parole a Radio Marte di Giuseppe, ex capo della Procura Federale:"Non torno su quelle polemiche, ma con l’AIA sezione della FIGC e non autonoma, quegli audio tra Orsato e l’addetto al Var probabilmente ci sarebbero stati, perché ci sarebbe stata un’attività diversa di controllo da parte della Figc. Gli audio non sarebbero spariti? Certo, appunto. In quel caso la presidenza della Figc penso – e mi auguro – che non avrebbe fatto passare questa cosa"..