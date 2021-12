Giuseppe, ex capo della Procura FIGC, ha commentato la vicenda plusvalenze che vede protagonista la Juventus e non solo, ai microfoni del Corriere della Sera: "Il sistema calcio è sbagliato, lo dico da sempre. La Juve ce l'ha nel DNA, le interessa solo vincere. Le regole non vengono rispettate, mancano controlli sui bilanci, sulle fideiussioni, su tutto".- "Sì, lo feci con Mancini, oggi alla Roma. Il Perugia lo vendette all'Atalanta per 200 mila euro, più Santopadre valutato un milione. Ma come poteva valere più lui di Mancini? Il valore è soggettivo, però entro certi limiti. Io quando chiedevo le carte sulla Juve ricevevo quelle sul Bari o sul Foggia: su certi club è complicato muoversi".