Durante il servizio sul caso Pjanic-Orsato, Le Iene ha intervistato l'ex procuratore generale Gaetano Pecoraro: "Avete interpretato anche voi... non mi faccia dire nulla! Orsato l'ha ammesso subito? Atto gravissimo. Orsato viene considerato il migliore, ma per me non lo è. Il calcio va riformato, il sistema così non funziona. Il mistero? Per me mai stato, ero convinto dell'errore dell'arbitro, mi hanno dato tutto dopo 5 mesi, avvalora i pensieri cattivi, fermiamoci qui. Il ritardo? Me lo sono chiesto, mi sono lamentato per la poca collaborazione. La spiegazione la lascio a voi".