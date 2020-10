Presente ieri alla commemorazione per il compianto giornalista fiorentino Alessandro Rialti, l'ex giocatore di Fiorentina, Bologna e Napoli Eraldo Pecci è stato interpellato su Juventus-Napoli. Ecco il suo commento: "I protocolli vanno rispettati, specialmente se stipulati precedentemente col Governo da tutti i presidenti. Ma se l'Asl ha detto che il Napoli non poteva andare, è un'entità maggiore... Qua in Italia ognuno vuole tirare acqua al suo mulino. Non so bene come siano andate le cose, ma una cosa è chiara: o si salvano tutti o non si salva nessuno".