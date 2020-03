L'ex giocatore del Napoli e del Torino, Eraldo Pecci, ha raccontato un retroscena di mercato: "Da cuore granata ho rischiato di diventare juventino? A quindici anni feci un provino con la Juve. Andò talmente bene che volevano prendermi a tutti i costi. I miei dirigenti fecero una richiesta esagerata e finì lì. Se sono mai stato amico di calciatori juventini? Sono amico di molti. Lo sono tutt’ora di Dino Zoff. Con lui e Gaetano Scirea giocavamo a scopone la sera col nostro comune macellaio. Avevo buoni rapporti anche con Tardelli e Cabrini. Ma poi in campo, non si guardava in faccia nessuno. Scirea? Una bella persona. Parlava poco, ma andava a segno. Un libero che non ti dava mai un calcio, lo trovavi a ispirare gioco in tutte le zone del campo. Scirea o Baresi nella mia Nazionale ideale? Ci metto Scirea, pur riconoscendo a Baresi doti straordinarie. Gaetano era più completo. Per affinità umane, non poteva che essergli grande amico Dino Zoff. Dino sembra un ventriloquo, in realtà è un grande battutista. Un personaggio tutto da scoprire. Gente solida, lui e Scirea, di cui ti puoi fidare, alla quale sono molto affezionato".