Fabio Pecchia, tecnico della Juve U23, ha parlato al termine della partita vinta 2 a 0 contro la Pergolettese, per l'esordio ufficiale in Coppa Italia. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Questa era veramente la prima partita, ma quello che ho richiesto ai ragazzi era di tenere l'atteggiamento giusto. Abbiamo avuto giusto il tempo per conoscerci e fare valutazioni generali, poi ci siamo trovati dopo 15 giorni a fare una partita ufficiale, ma l'atteggiamento è stato ottimo. I gol? Siamo agli inizi e ancora tante giocate vengono per la qualità dei giocatori, che sanno fare le cose in velocità. Abbiamo provato alcuni movimenti e, al di là, di come sono venuti i gol, mi è piaciuto il desiderio di andarli a cercare. La condizione fisica, poi, condiziona inevitabilmente. Ora che ci siamo tutti, possiamo iniziare a lavorare"



"Clemenza regista? Mi è piaciuto. Se può farlo tutta la stagione? Perché no? Ha qualità per farlo. Cosa voglio vedere in campo? La voglia di andare a pressare e di essere aggressivi che mi è piaciuto molto per come ho visto stasera. Su quello abbiamo fatto la partita ed è venuta fuori la qualità, dal punto di vista dell'atteggiamento e del pressing sono contento e abbiamo vinto la partita lì. Ritorno alla Juve? Mi piace fare scelte a prescindere da quello che si pensa comunemente. Hanno inciso nella mia scelta le strutture, il fatto di tornare alla Juve dopo averla abbandonata troppo in fretta, anche questo mi ha spinto a provare un'esperienza diversa da quelle precedenti. Lavorare con i giovani? I giovani sono tutti uguali, hanno bisogno di pazienza e fiducia. Sicuramente chi ha vissuto l'esperienza l'anno scorso ha un altro passo rispetto a chi si affaccia per la prima volta e si inserisce piano piano nel nuovo contesto".