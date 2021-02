Nicolò Fagioli è il personaggio del momento in casa Juve. Dopo il debutto in Serie A contro il Crotone è stato al centro di una polemica per un video pubblicato su Instagram, ma il giocatore è concentrato sul campo e vuole convincere Pirlo a dargli sempre più spazio. L'ex allenatore dell'Under 23 della Juve Fabio Pecchia, oggi alla Cremonese, è stato ex allenatore di Fagioli in bianconero e ne ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: "Più Nicolò alza l'asticella e più aumenta il suo rendimento, questa è una delle sue migliori qualità. Con me si è preso la squadra in mano, ha leaderhsip per giocare in Serie A ma dipenderà tutto da come gestirà lui i momenti".



IL VIDEO - "Quel video sui pescaresi? Può avere un modo da bambino, ma è intelligente e maturo. Ricordate Kean? io l'ho avuto a Verona e con me è stato ineccepibile, poi per due anni ha fatto qualche errore e adesso sta facendo benissimo in un top club. Quella è un'età particolare in cui può capitare di inciampare. Poi si cresce. L'importante è non mettergli un'etichetta. La faccia d'angelo di Fagioli inganna, perché sembra un lord con i compagni ha la grinta giusta per spronarli". IL RUOLO - "Oggi lo vedo più forte anche fisicamente rispetto a quando giocava con me, quando nel mio 4-2-3-1 era perfetto; è un centrocampista che sa giocare a calcio e fare le due fasi. Leggero? Io ho lavorato con Jorginho che è molto simile a Nicolò, guardate ora dov'è arrivato. Inoltre, Jorginho non ha la frequenza che ha Fagioli. Dopo la vittoria a Cesena mi disse che era contento per il suo primo trofeo della vita, gli risposi che ne avrebbe vinti altri".