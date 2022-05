Fabio Pecchia, a Tuttosport, ha parlato così dell'Under 23 della Juventus: "Avevo piacere di fare questo tipo d’esperienza per vari motivi e m’incuriosiva tornare al club dopo tanti anni. Avevo già portato il Verona in A e volevo calarmi in un ruolo diverso. Ho trovato un club migliorato, più europeo, con ancora più voglia di vincere. E sono contento di quella coppa perché prima non c’era presa di coscienza sull’Under 23, ora c’è anche grazie a quel trofeo. E in quell’anno lottammo anche per la B, sfiorando la semifinale playoff".