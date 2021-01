Il personaggio del giorno in casa Juve è Hamza Rafia, il talentuosissimo giocatore tunisino che ieri con la sua girata vincente ha regalato il definitivo 3-2 contro il Genoa nei tempi supplementari degli ottavi di Coppa Italia. Un gol che potrebbe avere un influsso diretto sul mercato. Già perché come svelato da Sky Sport Rafia poteva andare alla Cremonese: Fabio Pecchia l'avrebbe subito chiesto come rinforzo appena sedutosi la scorsa settimana sulla panchina lombarda.



Molto probabilmente, il gol di ieri indurrà Juve e Rafia a dire no a qualsiasi operazione in uscita. Oltre all'infortunio appena rimediato dal giocatore, che lo terrà fuori per tutto gennaio. Qualcosa che invece non è successo con Luca Coccolo, che sta per trasferirsi in prestito alla Cremonese. Pecchia ha allenato la Juventus Under lo scorso anno, e ha vinto la Coppa Italia di Serie C con gol di Rafia in finale e Coccolo baluardo della difesa: sa bene chi sono i ragazzi più promettenti.