Dopo una stagione senza infamia e senza lode alla guida della Juve U23, mister Zironelli è pronto a ripartire da una nuova avventura. L'accordo tra l'ex tecnico bianconero e il Modena infatti, stando a quanto riportato da Sportitalia, è a un passo dall'essere formalizzato. Il tecnico, ormai ex Juve, ha portato la seconda squadra all'undicesimo posto in classifica, a un passo dal disputare i playoff. Complice anche una situazione difficile da gestire, con tanti giocatori nuovi e da assemblare praticamente in pochissimo tempo, Zironelli è riuscito comunque a fornire giocatori importanti per la prima squadra. Da Nicolussi a Pereira, sono stati tanti i giovani poi approdati in prima squadra nel finale di stagione.