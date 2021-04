A Sportitalia, Fabio Pecchia ha parlato dell'esperienza all'Under 23. "Ci sono tanti giocatori di qualità, tanti giocatori di prospettiva e il futuro dipenderà da loro. È stata un’esperienza bellissima, devo ringraziare Agnelli che mi ha dato la possibilità di tornare alla Juve. Tornarci dentro e lavorare con una seconda squadra è stato difficile. Per me il lavoro più complicato era creare un’identità di squadra e dare un senso di appartenenza ai ragazzi e alla fine siamo usciti con una grande esperienza. L’ambiente mi ha dato molto", le sue parole.



SU PIRLO - "È sempre difficile continuare a vincere. La Juve ha vinto tanto. Per parlare delle difficoltà devi starci dentro ma sicuramente ha gli strumenti per far cose buone, il club è di alto livello e credo che avranno la forza per rimettersi in piedi".