L'ormai ex allenatore della Juventus Under 23 Fabio Pecchia, fallita la promozione in Serie B coi ragazzi bianconeri e sostituito da Andrea Pirlo, potrebbe trovare presto una panchina in "cadetteria". Su tggialloblu.it (sito dedicato all'Hellas Verona, allenato da Pecchia per due anni) si legge infatti che il tecnico piace all'Empoli, desideroso di cambiare guida tecnica dopo l'eliminazione al primo turno dei playoff di B per mano del Chievo. Pecchia sarebbe il candidato principale per prendere il posto di Pasquale Marino, insieme all'attuale mister del Venezia Alessio Dionisi.