La Juventus U23 stecca la prima. La sconfitta nel derby con il Novara ha messo in evidenza i limiti di una rosa giovane e nuova, che deve ancora trovare i giusti meccanismi. Di questo e altro ancora, ha parlato Fabio Pecchia ai microfoni del post-partita di Rai Sport.



LE SUE PAROLE - "Dobbiamo lavorare su certe reazioni. Abbiamo fatto un buon primo tempo, con la giusta voglia di giocare. Anche l'approccio del secondo tempo è stato buono, poi però, dopo il primo e il secondo gol, bisogna imparare a gestire i momenti. Nel primo tempo però mi è piaciuta la squadra. È mancata esperienza? Non dobbiamo parlare di questo, ma dobbiamo puntare sull'entusiasmo e sulla voglia di giocare: siamo una squadra giovanissima. Inutile anche citarla sempre l'esperienza. Il primo gol subito è stato un peccato, figlio di una palla sporca... Dovevamo reagire meglio però, questo è un aspetto che abbiamo sofferto anche contro la Reggiana. Un attaccante dal mercato? Abbiamo già preso Mota, ci manca ancora Beltrame, vedremo cosa succederà, ma non è un problema. Abbiamo sempre fatto goll"