Una rete di Brunori basta e avanza alla Juventus U23 per battere la Pianese, al Moccagatta di Alessandria. Una prestazione che ha convinto in parte il tecnico Fabio Pecchia, che ha parlato così al termine della gara, come riportato da Juventus.com: "Di positivo, oltre al risultato, l'aver dato continuità. Abbiamo disputato un buon secondo tempo, dopo un primo tempo in cui abbiamo sofferto e la Pianese non meritava di andare in svantaggio: eravamo un po' scarichi, abbiamo subito troppo, però il calcio è così. Nel secondo tempo ho apprezzato molto la maturità della squadra, perché nonostante la fatica abbiamo rischiato poco".