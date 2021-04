Il commento di Matteo Marani a Sky Sport nel prepartita di Juventus-Napoli: "Forse la giornata di oggi poteva rappresentare un duello tra due squadre che lottavano per lo scudetto, ma la Juve si è staccata dalla corsa: quel singolo punto tra Toro e Benevento l’ha definitivamente estromessa dalla corsa. Adesso deve tenere lontano il Napoli che è in un ottimo momento e sta facendo pace con le assenze. La Juve poteva e doveva avere una classifica diversa. Adesso ottenere il posto in Champions sarà importante perché vuol dire investimenti e allenatori da scegliere".