L'ex attaccante, tra le altre, di Inter, Milan e Verona Giampaolo Pazzini è intervenuto a Radio 24 per dire la sua a proposito della scelta della Juventus di mettersi in ritiro alla Continassa dopo il ko del Bentegodi. Queste le parole di Pazzini sui ritiri: "A me non dispiacevano,Non penso che adesso abbiano una grande valenza, se non il rendersi maggiormente conto del momento".