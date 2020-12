Dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato, Giampaolo Pazzini ha raccontato uno dei suoi più bei gol segnati in carriera, in un Fiorentina -Juventus 3-3 nel 2004-05: "Quella rete di destro è stata una delle più belle" ha detto l'ex attaccante a Sky Sport. In quella Fiorentina c'erano anche Chiellini e Maresca, in panchina l'ex bianconero Dino Zoff. La Juve era allenata da Fabio Capello e in quella partita avevano segnato Ibra (doppietta) e Alex Del Piero.