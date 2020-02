Giampaolo Pazzini ha messo la sua pesante firma sulla vittoria altrettanto importante di ieri sera del Verona contro la Juventus. Subentrato dalla panchina, l’ex Inter e Milan è stato chiamato in causa dagli undici metri, rispondendo più che presente e folgorando Szczęsny. Il quasi 36enne ha trasformato 23 rigori su 24 totali battuti in Serie A, confermandosi come miglior rigorista del nostro campionato con una percentuale di realizzazione del 95,8%. Il solo errore dal dischetto fu quello contro l’Udinese quando tra i pali c’era Samir Handanovic. Dietro Pazzini c’è Cristiano Ronaldo, con 12 rigori trasformati su 13 (percentuale del 92,3%), e Zlatan Ibrahimovic, con 23 rigori trasformati su 25 (percentuale del 92%).