non ha dubbi: "Il colpo dell'estate lo farà la Juve con Locatelli o Pjanic". Diretto, sicuro. Aspettando di debuttare nel ruolo di commentatore tecnico per Dazn, l'ex attaccante ha parlato della nuova Juventus: "Allegri è carico, torna in una società che conosce e trova una grande squadra. Ronaldo, Dybala, Chiesa e Kulusevski tutti insieme? Mettiamoci anche Morata. Con loro, la Juve è pronta a lottare su ogni fronte". Queste le parole di Pazzini a Tuttosport.