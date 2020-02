Giampaolo Pazzini è tornato a segnare contro la Juventus per la prima volta in 10 anni. Come riporta Opta, l'attaccante del Verona non trovava il gol contro la Juventus in Serie A dall'ottobre 2009, quando vestiva la maglia della Sampdoria. Pazzini, inoltre, è il giocatore attualmente in Serie A con la striscia di rigori realizzati più lunga nel massimo campionato (16).



BORINI - L'altro marcatore del Verona, Fabio Borini ha segnato due gol in cinque presenze di Serie A con il Verona, tanti quanti nelle precedenti 23 gare di campionato giocate con la maglia del Milan.