Sabato 9 aprile 2005, stadio Artemio Franchi, Fiorentina-Juventus finisce 3-3, coi bianconeri di Capello perennemente a inseguire i viola e andare a segno con Del Piero e doppietta di Ibrahimovic (per la viola in gol pure Chiellini!). A sbloccare il risultato è Giampaolo Pazzini, con un gran tiro a giro dal vertice dell'area, che supera Buffon e s'infila all'incrocio. Una rete bellissima, come confermato dallo stesso Pazzini in collegamento oggi con Sky Sport: "Il gol di destro alla Juventus è stato uno dei più belli in carriera".