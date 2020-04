Specialista dei calci di rigore e anche la Juve lo sa bene. Giampaolo Pazzini parla a Dazn della sua "specialità" dagli 11 metri: "Paura no, è una sensazione che non ho mai avuto, deve esserci concentrazione ma la paura non ti fa far bene. Il rigore più importante? Ogni annata va in base all'età, posso dire però che l'ultimo che ho fatto con la Juve, ci ha fatto vincere contro una grande squadra e mancavano 2-3 minuti. Un altro è quello di Palermo-Samp che ci ha fatto pareggiare per andare in Champions ma ce ne sono tanti altri".