Lo ha rivelato l'edizione odierna del Daily Mail, noto tabloid britannico: per Paul Pogba potrebbe profilarsi un clamoroso rinnovo di contratto con il Manchester United. Il francese, apparentemente in rotta con i Red Devils, trova difficoltà nel ritornare alla Juventus o comunque nel lasciare l'Inghilterra: sia per i costi dell'ingaggio, sia soprattutto per la richiesta enorme dello United, chenon ha intenzione di lasciarlo partire a cuor leggero. Il contratto di Pogba scade nel 2021 con la possibilità per il Manchester di estendere l'accordo per 12 mesi: l'ultima mossa del Manchester è quello di impiegare il francese con il portoghese Bruno Fernandes...