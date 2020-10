Moise Kean a un passo dal Paris Saint Germain. A raccontarlo è Telefoot, portale francese, secondo il quale il Paris starebbe piazzando il colpo a sorpresa per integrare il suo attacco con l'ex Juventus. Il classe 2000 sembrava vicino al ritorno in bianconero, con la Juve pronta anche a un sacrificio economico di un certo peso. Staremo a vedere cos'accadrà: sta di certo che la candidatura parigina si è fatta forte nella serata di ieri e oggi sembra tutto in discesa. Con l'Everton, una storia finita male: in quest'inizio di stagione, appena tredici minuti in due sole presenze in Premier League. Una nuova vita per Moisea, a Parigi.