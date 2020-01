Your browser does not support iframes.

Erling Braut Haaland non è un fuoco di paglia, tutt'altro. E' un attaccante giovane, ma forte, pronto soprattutto mentalmente. Dopo aver lascia il Salisburgo ed essere passato ufficialmente al Borussia Dortmund circa due settimane fa, l'attaccante che ha sfiorato la Juventus è sceso in campo per la prima volta al 56' della gara odierna contro l'Augsburg e al 59' ha già fatto gol. Un mancino bellissimo che batte sul palo ed entra in porta, avviando la rimonta del Dortmund, che lui stesso completa spingendo in porta il pallone del 4-3. Ma non basta. Haaland ha fame e cattiveria, quella necessaria per realizzare la terza rete in 23': una partita con il Dortmund e già si porta a casa il pallone. Sono 31 gol in 22 partite stagionali.



